Надежда на конструктив: как изменятся отношения России и Бразилии после избрания да Силвы

По мнению экспертов, избранный президент Бразилии попытается выступить посредником при решении украинского вопроса, что поставит его страну в один ряд с ключевыми геополитическими игроками.

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В Бразилии продолжаются массовые демонстрации против результатов выборов. Десятки тысяч людей вышли на улицы бразильской столицы. Это сторонники уже экс-президента Жаира Болсонару вышли на мирный митинг, выразить несогласие с результатами выборов. В какой-то момент в толпу на скорости влетел автомобиль. Пострадали по меньшей мере 17 человек, в том числе минимум двое детей и трое полицейских.

Протесты в стране начались сразу после подсчета голосов. Действующий лидер, представитель правых сил Жаир Болсонару уступил на доли процентов левому политику - Луису да Силве. В знак протеста дальнобойщики перекрывали движение, жгли шины и скандировали: «долой Лулу». Сторонники Болсонару даже обратились к армии с просьбой перейти на их сторону. Сам экс-президент какое-то время выдерживал паузу, но позже все-таки обратился к народу.

«Я знаю, что вы расстроены, вы огорчены, вы ожидаете чего-то другого. Я так же огорчен и расстроен, как и вы. Но мы должны держать голову прямо. И я прошу: давайте расчистим дороги для блага нашей нации и для того, чтобы мы могли продолжать борьбу за демократию и свободу», - сказал Болсонару в своем обращении к нации.

У основателя партии трудящихся Лулы да Силвы яркое резюме: самый влиятельный человек мира по версии Times 2010 года, два президентских срока, 19 месяцев тюрьмы за коррупцию и отмывание денег. Вышел три года назад и теперь ему предстоит сидеть в стенах президентского дворца. В должность новый бразильский лидер ступает первого января.

«Правительство должно отражать заботу и любовь к стране и ее народу. У нас в стране нет недостатка в любви, мы собираемся с любовью защищать Бразилию и ее народ. Мы вступим в новую эру мира, любви и надежды. Бразилия - мое дело, народ - мое дело, борьба с несчастьем - это то, ради чего я живу, до моего предсмертного вздоха. Крепко обнимаю всех, пусть Бог защитит меня, пока я не начну свой путь первого января», - заявил избранный президент Бразилии Лула да Сильва.

Тернистый путь ждет избранного президента - поддержки ровно 50%, причем не только среди народа. В Конгрессе он наверняка столкнется с течением «болсонаризма», много правых сторонников и в парламенте, а также на уровне региональных властей. Однако Лула славится мастерством плетения политических альянсов.

«Лулу когда-то сказал, что строит в Бразилии не социализм, а капитализм с человеческим лицом. Он готов в этом плане объединять, как можно больше бразильцев, не только левых. У него есть определенные перспективы», - считает профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец.

Именно при Луле Бразилия в 2010 году вступила в БРИКС. Харизматичный латиноамериканец тогда был ярым противником неоколониализма и неоимпериализма. Генетически, как сам выражался, не воспринимал диктат Запада. Во внутренней политике прославился своими социальными программами, которые помогли снизить уровень бедности. Поздравительные телеграммы приходили из ЕС, США, Китая, Индии и ближайших соседей: Мексики, Колумбии, Венесуэлы и Аргентины.

«С Лулой мы разделяем одно и то же мнение о необходимости интеграции в Латинской Америке, о необходимости укрепления демократии на всем континенте и уважения избирательных процессов», - подчеркнул президент Аргентины Альберто Фернандес.

Поприветствовал нового лидера и российский президент. Владимир Путин отметил высокий политический авторитет да Силвы и выразил желание продолжать крепкие двусторонние отношения.

«Это будет весьма позитивная политика, наполненная взаимовыгодным сотрудничеством. Именно Бразилия Лулы стала соорганизатором БРИКС, этот факт свидетельствуют о многом. Контакты были многообразными, активное политическое сотрудничество, межмидовские связи», - объяснила профессор МГИМО МИД России, ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Людмила Окунева.

Лула говорил прямо о своем непонимании, почему с Россией, еще до начала спецоперации, Запад вел диалог всего несколько раз. На его взгляд этого недостаточно, и на вопрос, что бы сделал он, будь президентом, ответил: «Я бы позвонил Байдену, Путину, Германии и Франции». Такая возможность у него появилась и вероятно, новый бразильский лидер попробует примерить на себя роль миротворца, тем самым добавив свою страну в список ключевых геополитических игроков.