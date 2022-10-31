Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии

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В воскресенье, 30 октября, в Бразилии состоялся второй тур выборов президента. После обработки 98,81% протоколов победу одержал Лула да Силва. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия страны.

Соперником да Силвы был действующий глава государства Жаир Болсонару. Сообщалось, что именно он побеждал в голосовании. По итогам подсчета 10,72% голосов за его кандидатуру отдали голос 52,02% избирателей.

Основным лозунгом предвыборной кампании да Силвы было «включение бедного человека в бюджет». Так, он пообещал ежегодную индексацию зарплат выше уровня инфляции, увеличить выплаты бедным семьям и пересмотреть налоги в пользу малообеспеченных слоев населения, а также стимулировать занятость.