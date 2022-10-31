В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии

Максим Крюков
02:24 31.10.2022
Соперником да Силвы был действующий глава государства Жаир Болсонару.
Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии
© Фото: Lincon Zarbietti dpa Globallookpress
Читайте нас на:

В воскресенье, 30 октября, в Бразилии состоялся второй тур выборов президента. После обработки 98,81% протоколов победу одержал Лула да Силва. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия страны.

Соперником да Силвы был действующий глава государства Жаир Болсонару. Сообщалось, что именно он побеждал в голосовании. По итогам подсчета 10,72% голосов за его кандидатуру отдали голос 52,02% избирателей.

Основным лозунгом предвыборной кампании да Силвы было «включение бедного человека в бюджет». Так, он пообещал ежегодную индексацию зарплат выше уровня инфляции, увеличить выплаты бедным семьям и пересмотреть налоги в пользу малообеспеченных слоев населения, а также стимулировать занятость.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:14 Армия
В Генштабе рассказали, где будут проходить службу призванные осенью новобранцы
22:26 В стране и мире
Гладков сообщил о перебоях с электроэнергией после обстрела ВСУ
21:38 В стране и мире
Офицер НАТО рассказал, почему ВСУ столкнулись с «логистическим кошмаром»
21:59 В стране и мире
В Болгарии остановили шестой блок АЭС «Козлодуй»
16:45 Спорт
Видео
«Таких голыми руками не возьмешь»: в Подмосковье прошел спортивный фестиваль «Победить и вернуться»
Популярное
Видео
ВС РФ уничтожили пусковую установку немецкой РСЗО MARS-2 в Николаевской области
Видео
Шойгу заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в России
Видео
Корреспондент «Звезды» прошел через минные поля, чтобы увидеть бойцов БАРС в зоне СВО
Видео
Путин на «Валдае» рассказал анекдот про кризис и русских
Видео
Путин: Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов
Видео
«Охамели просто»: Путин о признании Западом финансирования переворота на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.