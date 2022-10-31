В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пережив тюрьму и гонения: политолог оценил победу Лулы да Силвы на выборах президента Бразилии

Анна Назайкина
13:25 31.10.2022
Пережив тюрьму и гонения: политолог оценил победу Лулы да Силвы на выборах президента Бразилии
© Фото: IMAGO, Roberto Casimiro, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Профессор кафедры сравнительной политологии Российского университета дружбы народов(РУДН) Юрий Почта в разговоре с RT оценил избрание новым лидером Бразилии Лулы да Силвы.

По словам эксперта, вновь избранному главе государства прошлось пройти трудный путь до момента повторного избрания на столь высокий пост.

«Его обвиняли в коррупции, он отсидел несколько лет в тюрьме и подвергался гонениям. И сейчас он все-таки сумел победить, несмотря на очень серьезное сопротивление противника и тех, кто считает, что Лула является популистом и слишком заботится о народе», - сказал Почта.

Кроме того, по мнению политолога, если оценивать прошлую деятельность Лулы да Силвы, можно прийти к выводу о том, что он является прогрессивным человеком.

«Он действительно ориентируется на определенные ценности социальной справедливости и благосостояния народа. В этом смысле представляется, что если ему дадут возможность развернуться, то его внутренняя и внешняя политика будет прогрессивной. Соответственно, тогда и отношения с нашей страной могут быть выстроены весьма положительными», - отметил он.

Также было подчеркнуто, что Бразилия является достаточно большой и влиятельной страной, входящей в межгосударственное объединение пяти стран БРИКС.

«Бразилия - одна из тех стран, которые пытаются, может быть и очень осторожно, тем не менее выходить из этой “глобализации по-американски” с диктатом Соединенных Штатов. Так что здесь интересы России и Бразилии в стратегическим плане сходятся, они близки. Так что у меня позитивное восприятие победы Лулы», — заключил собеседник RT.

Напомним, что накануне, 30 октября, в Бразилии прошел второй тур выборов президента. Победу одержал Лула да Силва. С минимальным отрывом он обошел своего соперника Жаира Болсонару. Ликующая толпа встретила лидера фейерверками, песнями и танцами. Некоторые сторонники даже стреляли в воздух. Благодарный лидер в порыве чувств целовал руки своих избирателей. Своей главной задачей на новом посту да Силва назвал борьбу с голодом и социальным неравенством.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:13 В стране и мире
Видео
Тревога по всей Украине: что известно об ударах ВС РФ по критической инфраструктуре врага
12:34 В стране и мире
Арестован депутат ЕР, бросивший ребенка на дороге после аварии в Новосибирской области
12:25 Вопросы истории
Видео
В Москве впервые показали публике отреставрированный памятник Минину и Пожарскому
11:38 В стране и мире
Видео
Момент обрушения моста в Индии попал на камеру
16:45 Спорт
Видео
«Таких голыми руками не возьмешь»: в Подмосковье прошел спортивный фестиваль «Победить и вернуться»
Популярное
Видео
ВС РФ уничтожили пусковую установку немецкой РСЗО MARS-2 в Николаевской области
Видео
Шойгу заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в России
Видео
Корреспондент «Звезды» прошел через минные поля, чтобы увидеть бойцов БАРС в зоне СВО
Видео
Путин на «Валдае» рассказал анекдот про кризис и русских
Видео
Путин: Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов
Видео
«Охамели просто»: Путин о признании Западом финансирования переворота на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.