Пережив тюрьму и гонения: политолог оценил победу Лулы да Силвы на выборах президента Бразилии

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Профессор кафедры сравнительной политологии Российского университета дружбы народов(РУДН) Юрий Почта в разговоре с RT оценил избрание новым лидером Бразилии Лулы да Силвы.

По словам эксперта, вновь избранному главе государства прошлось пройти трудный путь до момента повторного избрания на столь высокий пост.

«Его обвиняли в коррупции, он отсидел несколько лет в тюрьме и подвергался гонениям. И сейчас он все-таки сумел победить, несмотря на очень серьезное сопротивление противника и тех, кто считает, что Лула является популистом и слишком заботится о народе», - сказал Почта.

Кроме того, по мнению политолога, если оценивать прошлую деятельность Лулы да Силвы, можно прийти к выводу о том, что он является прогрессивным человеком.

«Он действительно ориентируется на определенные ценности социальной справедливости и благосостояния народа. В этом смысле представляется, что если ему дадут возможность развернуться, то его внутренняя и внешняя политика будет прогрессивной. Соответственно, тогда и отношения с нашей страной могут быть выстроены весьма положительными», - отметил он.

Также было подчеркнуто, что Бразилия является достаточно большой и влиятельной страной, входящей в межгосударственное объединение пяти стран БРИКС.

«Бразилия - одна из тех стран, которые пытаются, может быть и очень осторожно, тем не менее выходить из этой “глобализации по-американски” с диктатом Соединенных Штатов. Так что здесь интересы России и Бразилии в стратегическим плане сходятся, они близки. Так что у меня позитивное восприятие победы Лулы», — заключил собеседник RT.

Напомним, что накануне, 30 октября, в Бразилии прошел второй тур выборов президента. Победу одержал Лула да Силва. С минимальным отрывом он обошел своего соперника Жаира Болсонару. Ликующая толпа встретила лидера фейерверками, песнями и танцами. Некоторые сторонники даже стреляли в воздух. Благодарный лидер в порыве чувств целовал руки своих избирателей. Своей главной задачей на новом посту да Силва назвал борьбу с голодом и социальным неравенством.