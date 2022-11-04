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«Эти три месяца были адом»: боец ВС РФ рассказал об условиях в украинском плену

Ян Брацкий
03:10 04.11.2022
По словам российского военнослужащего, люди в плену сходили с ума, не выдержав психологического давления.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Три месяца в украинском плену были настоящим адом, пройти через который помогла любовь близких и желание увидеть семью. Об этом корреспонденту «Звезды» рассказал один из российских военнослужащих, которого удалось вернуть на Родину. На аэродроме Чкаловский его встретили самые родные.

«Эти три месяца для меня были просто адом. Никому не желаю такое повторить. Самое страшное - разлука с близкими, с маленьким сыном, женой и родителями. Было очень тяжело», - признался Павел.

Даже находясь в застенках украинского изолятора молодой человек верил, что страна его не оставит, не бросит в безвыходной ситуации. Благодаря работе Минобороны Павел и еще 106 российских военнослужащих были возвращены домой.

«Министерству обороны спасибо, не бросают, вытаскивают своих людей. Я очень за это благодарен и ценю. Спасибо вам большое и слава Российской Федерации», - сказал военнослужащий.

Впереди несколько недель реабилитации и лечения. Большинству освобожденных необходима врачебная помощь.  

«Сейчас у меня будет реабилитация. Может неделя или больше. Все сгоревшие документы восстановят, все пройдет и я вернусь к своей любимой семье. Я переоценил всю свою жизнь, каждую секунду жизни в мирное время надо ценить. Каждую секунду с близкими», - добавил Павел.

В плену было тяжело, особенно в психологическом плане, рассказал молодой человек. Многие не смогли без последствий перенести заключение в четырех стенах и регулярные издевательства.

«Больше всего страдали морально. Многих людей знаю, которые сошли с ума, не выдержали. Все люди разные и не все выдерживают такую нагрузку на психику. Но чтобы пальцы ломали, под ногти иглы совали, такого не было», - рассказал освобожденный механик-водитель.

Ранее были опубликованы кадры возвращения российских военнослужащих, освобожденных из украинского плена. Самолет с бойцами ВС РФ на борту прибыл в подмосковный Чкаловский.

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