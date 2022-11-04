Самолет с освобожденными российскими военнослужащими прибыл в Чкаловский

Освобожденные бойцы были доставлены военно-транспортными самолетами, вернувшиеся пройдут курс реабилитации в медучреждениях Минобороны РФ.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, где им грозила смертельная опасность, вернулись на Родину. Самолет с бойцами ВС РФ на борту прибыл в подмосковный Чкаловский.

Накануне вечером Министерство обороны России показало кадры обмена пленными. В Россию с подконтрольной официальному Киеву территории удалось вернуть 107 человек.

Всем незамедлительно оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь. Впереди свидание с близкими.