«Слава России!»: кадры возвращения 107 российских военных из украинского плена
Всем освобожденным оказали медицинскую и психологическую помощь.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Министерство обороны Российской Федерации показало кадры обмена пленными. На Родину с подконтрольной Киеву территории удалось вернуть 107 наших бойцов.
Всем освобожденным военнослужащим оказали медицинскую и психологическую помощь. Вернувшиеся из плена не скрывают своей радости.
«Слава России!», - проскандировали освобожденные бойцы.
Вскоре их доставят в Москву военно-транспортными самолетами. Вернувшиеся пройдут реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.
Напомним, что обмен прошел сегодня, 3 ноября. Бойцам в украинском плену грозила смертельная опасность.