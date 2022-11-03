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«Слава России!»: кадры возвращения 107 российских военных из украинского плена

Сергей Лебедев
20:07 03.11.2022
Всем освобожденным оказали медицинскую и психологическую помощь.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны Российской Федерации показало кадры обмена пленными. На Родину с подконтрольной Киеву территории удалось вернуть 107 наших бойцов.

Всем освобожденным военнослужащим оказали медицинскую и психологическую помощь. Вернувшиеся из плена не скрывают своей радости.

«Слава России!», - проскандировали освобожденные бойцы.

Вскоре их доставят в Москву военно-транспортными самолетами. Вернувшиеся пройдут реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны. 

Напомним, что обмен прошел сегодня, 3 ноября. Бойцам в украинском плену грозила смертельная опасность.

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Опубликованы кадры с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими
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