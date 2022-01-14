В МГУ заявили о давлении на педагогов со стороны семьи студентки Алисы Тепляковой

В пресс-службе факультета психологии МГУ заявили, что его сотрудники находятся под давлением со стороны семьи девятилетней студентки Алисы Тепляковой. По мнению факультета, родственники ребенка оказывают давление на экзаменаторов и педагогов.

«Со стороны семьи Тепляковых продолжаются публикации, содержащие в себе не соответствующую действительности информацию... Подобного рода беспрецедентное информационное давление, а также факты необходимости обращения за медицинской помощью после общения с Е.В. Тепляковым вызывают обоснованные опасения у сотрудников и экзаменаторов», - говорится в заявлении, текст которого приводит РИА Новости.

Ранее отец девятилетней студентки попросил педагогов принять экзамен по высшей математике у его дочери «неофициально». По словам доцента факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ Алексея Никитина, после отказа «был сказан ряд гадостей» в его адрес со стороны Теплякова.

В пресс-службе психологического факультета МГУ сообщили о том, что Алиса успела сдать два экзамена из четырех, а позже перестала выходить на связь. У ребенка будет возможность пересдать экзамены сразу после зимних каникул, добавили в вузе.