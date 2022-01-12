Отец девятилетней студентки МГУ Тепляковой попросил педагогов о «неофициальном» экзамене

Отец девятилетней студентки-вундеркинда Московского государственного университета (МГУ) Алисы Тепляковой попросил педагогов принять экзамен у его дочери «неофициально».

«В конце декабря Тепляковы просили принять у Алисы "неофициальный" экзамен по Высшей математике, но я понимая, зачем это им нужно, сразу отказался. После этого было заявлено, что я "переобуваюсь в воздухе", что я "позорю своего деда (Б.П. Никитина)"», - приводит сайт «Комсомольской правды» слова доцента факультета вычислительной математики и кибернетики (ВМК) МГУ Алексея Никитина.

По словам доцента, после того, как он усомнился в том, что Алиса является вундеркиндом, в его адрес «было сказано еще ряд гадостей» от семьи Тепляковых. По мнению преподавателя, вся скандальная история с маленьким ребенком весьма некрасивая.

Ранее в пресс-службе психологического факультета МГУ сообщили о том, что Алиса Теплякова успела сдать два экзамена из четырех, а позже перестала выходить на связь. При этом, как утверждалось, за первый экзамен девочка получила двойку, оценку за второй в вузе не уточнили, но заверили, что она его сдала. В пресс-службе психологического факультета МГУ изданию пояснили, что у девочки будет возможность пересдать экзамен сразу после зимних каникул.