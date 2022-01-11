Отец Алисы Тепляковой назвал преступлением сообщения об успеваемости дочери

Евгений Тепляков, отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой, прокомментировал «Звезде» публикацию учебным заведением данных об успеваемости его несовершеннолетней дочери. По словам мужчины, это является преступлением со стороны факультета психологии Московского государственного университета.

Между тем, RT в пресс-службе психологического факультета МГУ сообщили о том, что Алиса Теплякова успела сдать два экзамена из четырех, а позже перестала выходить на связь.

При этом, как утверждалось, за первый экзамен девочка получила двойку, оценку за второй в вузе не уточнили, но заверили, что она его сдала. В пресс-службе психологического факультета МГУ изданию пояснили, что у девочки будет возможность пересдать экзамен сразу после зимних каникул.

«Это вообще преступление со стороны факультета психологии. Он считает, что в нашей стране многодетная семья и вообще простые люди не имеют никаких прав, поэтому, видимо, законы не для них написаны. Они пытаются нас травить, всячески преследовать. Мы отправляли неоднократно в разные издания официальные ответы должностных лиц. В одном из ответов замдекана факультета психологии утверждается, что мама Алисы - это никто. И что для нее персональные данные ребенка разглашаться не будут. Она якобы не заказчик и не сторона договора», - рассказал мужчина.

По словам отца Алисы Тепляковой, факультет психологии заявляет, что индивидуального учебного плана у Алисы нет, и его ей предоставлять после сдачи экзаменов не будут.

«Не знаю, почему факультет психологии так уверен, что законы в России не работают. Любые персональные данные ребенка должны охраняться законом. У нас есть вопросы к факультету, мы направили запросы во все соответствующие органы с просьбой дать правовую оценку», - подытожил отец девятилетней студентки МГУ.

В конце прошлого года стало известно, что отец девочки Евгений Тепляков подрался с сотрудниками университета во время экзамена из-за неудовлетворительной оценки Алисы по предмету «Введение в психологию». По словам родителя девочки, его возмутило то, что Алису заставили сдавать экзамен в письменной форме, невзирая на запрет родителей.

В свою очередь, заместитель декана МГУ по учебной работе Артем Ковалев рассказал, что преподавательский состав обеспокоен возможностями студентки Алисы Тепляковой, во многом из-за формата обучения, который выбрали родители.