Собянин заявил, что штамм «омикрон» пока курсирует среди молодых людей

Штамм «омикрон» вероятнее всего пока распространяется среди молодого поколения, поэтому не известно как он отразится на здоровье пожилых людей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что несмотря на рост числа зараженных, тяжелобольных пациентов, а также тех, кто переносит заболевание в средней форме, меньше, чем в прошлую волну.

«Надо иметь ввиду, что сегодня вирус циркулирует, скорее всего, среди активного населения молодого и среднего возраста. Как это будет выглядеть, когда он дойдет до старшего поколения, хроников и так далее, мне кажется, будет другая картина», - сказал мэр в интервью телеканалу «Россия-1».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России выявлено 783 случая заражения «омикроном». Она предположила, что новый штамм в дальнейшем вытеснит «дельту», которая сейчас доминирует в стране.

В свою очередь глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что при заражении «омикроном» возможно появление осложнений в первые три дня. У заболевших учащается дыхание, может появиться одышка и повышенная температура.