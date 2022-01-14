Голикова предрекла замещение «дельты» штаммом «омикрон»

В силу своей заразности в скором времени омикрон-штамм может вытеснить дельта-штамм, который сейчас доминирует в России. Этого не исключила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Мы предполагаем, учитывая контагиозность этого штамма (по различным оценкам, она составляет 3-7 раз), количество (заболевших – прим. ред.) будет расти, и постепенно, как это происходит в других странах, штамм "омикрон" вытеснит доминирующий на территории России штамм "дельта"», - сказала она на брифинге по коронавирусу.

Голикова заявила, что за последние пять суток заболеваемость выросла в 37 регионах России.

«Это значительные цифры. Безусловно, такое распространение в том числе связано и с приходом на территорию РФ штамма "омикрон". Сейчас мы уже можем сказать, что по состоянию на вчерашний день на территории РФ зафиксировано 783 случая заражения», - добавила вице-премьер.

При этом, по ее словам, 53% из новых случаев приходятся на Москву. То есть с 10 января, за 3 дня, число заражений штаммом «омикрон» возросло в России в целом в 2,6 раза.

Также Голикова рассказала, когда обсудят проект документа о мерах по борьбе с COVID-19.