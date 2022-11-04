«Нужно помогать людям»: что сказал Путин в День народного единства о поддержке новых регионов

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: пресс-служба президента РФ

Сегодня российский президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому в Москве. В стране 4 ноября отмечается День народного единства. Там глава государства пообщался с волонтерами, которые помогают беженцам и доставляют гуманитарную помощь в зону СВО. Некоторые недавно вернулись из Херсонской области.

«Сейчас, конечно, тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных боевых действий, потому что гражданское население не должно страдать от обстрелов, каких-то наступательных, контрнаступательных и прочих мероприятий, связанных с военными действиями. Поэтому такие ребята, как вы, делают все для того, чтобы вывести людей в безопасную зону, и это очень правильно», - поблагодарил волонтеров Владимир Путин.

Встреча президента с волонтерами у символа народного единства несет особое значение. Такое пристальное внимание Владимира Путина к открытию памятника вовсе не случайно. Дело в том, что это первый памятник, установленный в Москве в 1818 году, который был посвящен не государю-императору, а народным героям. Отлит он был на народные средства. И уже нынешнее правительство потратило на реставрацию 50 миллионов рублей. Практически половину суммы так же собрали граждане нашей страны.

Следующей остановкой делегации стал Московский Манеж. Там с сегодняшнего дня работает выставка «Украина. На переломах эпох». На ней можно увидеть, как на протяжении столетий менялась истории русских земель, кто пытался сплотить, а кто напротив - разобщить единый народ и к чему это привело.

Организаторы выставки максимально объективно подошли к композиции. В залах представлены все взгляды на Украину. Осматривая залы, можно увидеть и понять, почему Малороссию всегда считали житницей, а Новороссию - кузницей России.

Напомним, также Владимир Путин встретился с историками и религиозными деятелями. В ходе общения президент отметил, что Запад при помощи Украины хочет развалить Россию.