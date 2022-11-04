Путин: Запад очень умело подносил фитиль к распаду России

Сознание миллионов людей на Украине перекроили, чтобы навредить нашей стране.

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Президент Владимир Путин заявил, что Запад перекроил сознание миллионов людей на Украине и долгое время навязывал им псевдоценности. Таким образом подносили фитиль к распаду России.

«К сожалению, на Украине удалось внедрить в сознание миллионов людей такие псевдоценности, которые привели к тому, что на этой территории создали фактически анти-Россию, сея ненависть, насилуя сознание людей, лишая их своей подлинной истории. Все сделано для того, чтобы перекроить сознание миллионов. Очень умело подносился фитиль к распаду нашей страны», - отметил Владимир Путин на встрече с историками и религиозными деятелями.

Также, по словам главы государства, украинский народ стал главной жертвой намеренной возгонки ненависти к русским. Запад бросает его «в топку».

Владимир Путин добавил, что Россия относилась и относится с теплотой к украинскому народу.