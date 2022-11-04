Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

В традиционной церемонии вместе с президентом приняли участие представители общественных объединений, молодежных и волонтерских организаций.

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Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому в Москве. В стране 4 ноября отмечается День народного единства.

В традиционной церемонии вместе с президентом приняли участие представители общественных объединений, молодежных и волонтерских организаций. После возложения Путин посетит выставку в Манеже, на которой представлена история Украины от Древнерусского государства до наших дней.

Вся Россия встречает День народного единства торжественными мероприятиями. Первым знаковую дату отпраздновал Дальний Восток — на кораблях Тихоокеанского флота торжественно подняли флаги расцвечивания и российские триколоры.