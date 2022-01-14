Полную вакцинацию от COVID-19 прошли в России более 76 миллионов человек

В России полный цикл вакцинации от COVID-19 прошли 76,7 миллиона человек, с учетом людей, которые были привиты повторно, заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

«Всего в стране вакцинировано 80,6 миллиона человек первым компонентом, полностью прошли вакцинацию 76,7 миллиона человек, включая тех, кто был повторно вакцинирован», - сказала она на брифинге по ситуации с коронавирусом.

Также вице-премьер заявила, что в России выявлено 783 случая заражения «омикроном». Она предупредила, что новый штамм может вытеснить доминирующую в нашей стране «дельту».

В свою очередь глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что при заражении новым вариантом коронавируса возможно появление осложнений в первые три дня. У заболевших учащается дыхание, может появиться одышка и повышенная температура.