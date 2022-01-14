Миротворцы Армении из сил ОДКБ прибыли в пункты дислокации
Военные Армении из Коллективных миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности вернулись из Казахстана в пункты постоянной дислокации, сообщает Минобороны России.
Миротворцы и техника доставлены тремя военно-транспортными самолетами Ил-76. Военнослужащие выполняли задачи по охране социально значимых объектов в Казахстане.
Ранее одиннадцать самолетов Ил-76 доставили в места постоянной дислокации миротворцев Белоруссии и Таджикистана, а контингент Киргизии вернулся из Казахстана самостоятельно, совершив марш на штатной технике.
Возвращаются домой и российские миротворцы - ранее сообщалось, что в Иваново приземлились четыре самолета Ил-76 с российскими десантниками.
Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.
На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов