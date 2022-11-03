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Воздушная тревога объявлена в трех регионах Украины

Анна Касаткина
06:06 03.11.2022
В частности, тревога звучит на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Воздушная тревога объявлена в трех регионах Украины
© Фото: Ukraine Presidential Press Servi Keystone Press Agency Globallookpress
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Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины утром во четверг, 3 ноября. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры страны.

Тревога звучит в Кировоградской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной украинским военным части Запорожской области. На карте эти регионы окрашены в красный цвет.

Россия начала наносить удары по инфраструктуре Украины, включая энергетические, оборонные объекты, объекты военного управления и связи, с 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту. За атакой на мост, считают российские власти, стоят украинские спецслужбы.

В понедельник, 31 октября, российские Вооруженные силы поразили десятки целей от Харькова до Черновцов. По словам Владимира Путина, удары стали ответом на атаку беспилотников Вооруженных сил Украины на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. 

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