Воздушная тревога объявлена в трех регионах Украины

© Фото: Ukraine Presidential Press Servi Keystone Press Agency Globallookpress

Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины утром во четверг, 3 ноября. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры страны.

Тревога звучит в Кировоградской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной украинским военным части Запорожской области. На карте эти регионы окрашены в красный цвет.

Россия начала наносить удары по инфраструктуре Украины, включая энергетические, оборонные объекты, объекты военного управления и связи, с 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту. За атакой на мост, считают российские власти, стоят украинские спецслужбы.

В понедельник, 31 октября, российские Вооруженные силы поразили десятки целей от Харькова до Черновцов. По словам Владимира Путина, удары стали ответом на атаку беспилотников Вооруженных сил Украины на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.