Путин наградил орденом Жукова 336-ю гвардейскую бригаду морской пехоты
Российский президент Владимир Путин наградил орденом Жукова 336-ю отдельную гвардейскую Белостокскую орденов Суворова и Александра Невского бригаду морской пехоты. Соответствующий указ был опубликован в пятницу, 4 ноября.
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов наградить орденом Жукова 336-ю отдельную гвардейскую Белостокскую орденов Суворова и Александра Невского бригаду морской пехоты», - говорится в указе.
Напомним, накануне президент подписал указ о единовременной выплате 195 тысяч рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных силах России. Также Владимир Путин подписал закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим с соответствующими соцгарантиями и льготами.