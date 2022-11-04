В стране и мире Путин наградил орденом Жукова 336-ю гвардейскую бригаду морской пехоты Сергей Лебедев Бригада отмечена за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях. © Фото: Kremlin Pool, GlobalLookPress Читайте нас на: Российский президент Владимир Путин наградил орденом Жукова 336-ю отдельную гвардейскую Белостокскую орденов Суворова и Александра Невского бригаду морской пехоты. Соответствующий указ был опубликован в пятницу, 4 ноября. «За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов наградить орденом Жукова 336-ю отдельную гвардейскую Белостокскую орденов Суворова и Александра Невского бригаду морской пехоты», - говорится в указе. Напомним, накануне президент подписал указ о единовременной выплате 195 тысяч рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных силах России. Также Владимир Путин подписал закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим с соответствующими соцгарантиями и льготами. Экспертное мнение и аналитика