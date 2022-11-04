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Путин наградил орденом Жукова 336-ю гвардейскую бригаду морской пехоты

Сергей Лебедев
18:55 04.11.2022
Бригада отмечена за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях.
Путин наградил орденом Жукова 336-ю гвардейскую бригаду морской пехоты
© Фото: Kremlin Pool, GlobalLookPress
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Российский президент Владимир Путин наградил орденом Жукова 336-ю отдельную гвардейскую Белостокскую орденов Суворова и Александра Невского бригаду морской пехоты. Соответствующий указ был опубликован в пятницу, 4 ноября.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов наградить орденом Жукова 336-ю отдельную гвардейскую Белостокскую орденов Суворова и Александра Невского бригаду морской пехоты», - говорится в указе.

Напомним, накануне президент подписал указ о единовременной выплате 195 тысяч рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных силах России. Также Владимир Путин подписал закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим с соответствующими соцгарантиями и льготами.

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