Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тысяч рублей мобилизованным и контрактникам

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Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тысяч рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ. Текст указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить гражданам РФ, призванным на военную службу по мобилизации в ВС РФ, и военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в ВС РФ единовременную денежную выплату в размере 195 тысяч рублей», - говорится в документе.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отдельного указа Владимира Путина о завершении призыва в рамках частичной мобилизации не требуется. К такому выводу пришли специалисты государственного правового управления в администрации главы государства.

По словам Пескова, «точка поставлена, частичная мобилизация завершена». Телеграммы по поводу остановки раздачи повесток разосланы Министерством обороны в военкоматы, уточнил представитель Кремля.