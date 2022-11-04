Путин подписал закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим с соответствующими соцгарантиями и льготами

Кроме того, теперь денежное довольствие добровольцев не может быть ниже, чем у контрактников.

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Российский президент Владимир Путин подписал закон, который приравнивает добровольцев к военнослужащим. На таких бойцов теперь распространяются социальные гарантии и компенсации, как и на военнослужащих.

Кроме того, денежное довольствие добровольцев не может быть ниже, чем у контрактников. Все бойцы добровольческих формирований будут застрахованы за счет федерального бюджета.

Напомним, сегодня Владимир Путин заявил, что в России мобилизовано 318 тысяч человек. Из них 49 тысяч уже выполняют боевые задачи.

Также президент подписал закон, позволяющий в рамках мобилизации призывать на военную службу граждан с неснятой и непогашенной судимостью за некоторые тяжкие преступления.