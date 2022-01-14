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Атмосферное давление в Москве побило рекорд 1948 года

Андрей Аркадьев
15:25 14.01.2022
Окончательная цифра рекорда будет известна позднее. До 14 - 15 часов давление еще немного понизится.
Атмосферное давление в Москве побило рекорд 1948 года
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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В Москве сегодня, 14 января зафиксировано рекордно низкое давление - 719,9 миллиметра ртутного столба. Такое значение зарегистрировано на метеостанции ВДНХ, а это значит, что побит показатель 1948 года, составлявший 720,5 миллиметра ртутного столба, сообщает портал «Метеоновости».

По данным синоптиков, до 15.00 по столичному времени давление будет падать, поэтому конечное значение станет известно к исходу дня.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец у себя в Instagram рассказал, что Центральные регионы России окажутся в зоне невероятно низкого атмосферного давления. По словам синоптика, показания барометров упадут до 718 миллиметров ртутного столба, а последствия подобных перепадов вполне могут нанести серьезный вред здоровью людей.

Тишковец посоветовал в ближайшее время избегать активности, следить за состоянием своего здоровья и стараться не перегружать себя.

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