Путин: РФ готова к поставкам энергоресурсов в Европу, мяч на их стороне

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Россия готова совершать поставки энергоресурсов в Европу, но европейцы не хотят их покупать. Тем не менее РФ всегда готова к торговле. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на открытии «Российской энергетической недели».

«Мы, что ли, отказываем в поставках? Мы готовы поставлять и поставляем в рамках контрактов весь объем. Но если кто-то не хочет брать наш продукт, мы то здесь при чем? Это ваше решение... Россия к началу таких поставок готова, мяч, как говорится, на стороне Евросоюза. Хотят - пусть просто откроют кран, и все», - заявил Путин.

Это касается и поставок дополнительного объема газа осенью и зимой. Президент отметил, что поставки газа можно совершать по уцелевшей ветке «Северного потока». Однако о ее состоянии точно не известно, так как российских экспертов не допускают к месту диверсии.

Также Путин заявил, что диверсии на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» являются актом международного терроризма, который направлен на то, чтобы заставить людей закупать энергию по более высоким ценам. По словам президента, атака на газопроводы стала опаснейшим прецедентом. Его исполнители стремятся разорвать связь России и Евросоюза. Также диверсия доказывает, что любые объекты инфраструктуры могут оказаться под угрозой.