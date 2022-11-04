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Путин увеличил возраст пребывания на госслужбе до 70 лет

Сергей Лебедев
16:40 04.11.2022
Данная норма позволит продлить срок гражданской службы «наиболее опытным руководителям, достигшим наилучших показателей».
Путин увеличил возраст пребывания на госслужбе до 70 лет
© Фото: Kremlin Pool, GlobalLookPress
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Российский президент Владимир Путин подписал закон об увеличении возраста пребывания на государственной службе до 70 лет для некоторых руководителей. Предполагается, что данная норма позволит продлить срок гражданской службы «наиболее опытным руководителям, достигшим наилучших показателей».

Закон расширяет круг должностей госслужбы, срок работы на которых может продлен и по достижении предельного возраста 65 лет. Теперь это распространяется и на категорию «руководители» главной группы должностей в аппарате Государственной думы и Совета Федерации, федеральных органах власти, подведомственных правительству, а также региональных органах власти.

Напомним, сегодня президент подписал закон, позволяющий в рамках мобилизации призывать на военную службу граждан с неснятой и непогашенной судимостью за некоторые тяжкие преступления. Также добровольцев приравняли к военнослужащим с соответствующими социальными гарантиями и льготами.

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