Путин разрешил мобилизацию граждан с непогашенной судимостью за некоторые тяжкие преступления

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Российский президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий в рамках мобилизации призывать на военную службу граждан с неснятой и непогашенной судимостью за некоторые тяжкие преступления. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

При этом все равно не будут призываться граждане с судимостью за совершение теракта, угон воздушного, водного или железнодорожного транспорта, за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, захват заложников, организацию незаконного вооруженного формирования. Под мобилизацию также попадут граждане с непогашенной судимостью за незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами, за их хищение или вымогательство.

Новый закон не распространится на осужденных за госизмену, шпионаж, посягательство на жизнь государственного деятеля, насильственный захват власти, вооруженный мятеж, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства, а также нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.

Напомним, сегодня Владимир Путин заявил, что в России мобилизовано 318 тысяч человек. Из них 49 тысяч уже выполняют боевые задачи.