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На снимках с Марса заметили загадочную пурпурную пыль

Светлана Иванова
16:21 14.01.2022
Пигментация указывает на разницу химического состава пород: пурпурный слой камней более мягкий и содержит оксиды железа, водорода и магния, что указывает на участие воды при образовании необычных пятен, считают геологи.
На снимках с Марса заметили загадочную пурпурную пыль
© Фото: NASA. pia11508
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Полосы пыли пурпурного цвета - нехарактерного для поверхности Марса, которую окутывает красная пыль, обнаружил марсоход Perseverance. Необычные пятна на камнях заметили в кратере Езеро, причем, они оказывались практически на каждой остановке его маршрута. Об этом пишет National Geographic со ссылкой на доклад геохимика из Лос-Аламосской национальной лаборатории на недавней конференции Американского геофизического союза.

Стоит отметить, что другие аппараты до этого никогда не фиксировали пурпурной пыли. По мнению ученых, пигментация указывает на разницу химического состава пород: пурпурный слой камней более мягкий и содержит оксиды железа, водорода и магния. По обнаруженным химическим элементам исследователи предположили, что на пурпурные пятна появились при участии воды. Кроме того, они могут оказаться и домами для микробов, например, на Земле подобные корки создают некоторые микроорганизмы.

Кратер Езеро расположен на границе Большого Сырта (с востока) и равнины Исиды (с запада) на Марсе. Геологи считают, что низменность образовалась в результате падения метеорита миллиарды лет назад. Сейчас местность представляет собой сухую пустыню, однако, согласно предположениям ученых, около 3,7 млрд лет назад здесь было озеро.

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