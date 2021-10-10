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Perseverance подтвердил возможность жизни на Марсе

Майя Мусиенко
12:25 10.10.2021
На снимках, которые аппарат прислал с Красной планеты, были обнаружены озеро и дельта реки.
Perseverance подтвердил возможность жизни на Марсе
© Фото: Nasa,Jpl-Caltech, Asu, Msss, Globallookpress
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Анализ снимков, сделанных американским марсоходом Perseverance, доказал основную версию происхождения современного рельефа марсианского кратера Езеро. Об этом сообщается в опубликованной журналом Science статье.

Отмечается, что уровень воды в кратере постоянно колебался и повышался в периоды наводнений, когда на планете было гораздо больше воды. Исследователи не исключают, что в тот момент на Марсе существовала и биологическая жизнь.

На снимках с орбиты запечатлена веерообразная структура дна Езеро. По словам экспертов NASA, оно выглядит как дельта — место, где река впадала в озеро примерно 3,7 миллиарда лет назад. Именно там ученые планируют разыскать предполагаемые останки древних марсианских микробов.

Ранее марсоходу Perseverance удалось успешно добыть первый образец планетарного грунта на Марсе.

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