Perseverance подтвердил возможность жизни на Марсе

Анализ снимков, сделанных американским марсоходом Perseverance, доказал основную версию происхождения современного рельефа марсианского кратера Езеро. Об этом сообщается в опубликованной журналом Science статье.

Отмечается, что уровень воды в кратере постоянно колебался и повышался в периоды наводнений, когда на планете было гораздо больше воды. Исследователи не исключают, что в тот момент на Марсе существовала и биологическая жизнь.

На снимках с орбиты запечатлена веерообразная структура дна Езеро. По словам экспертов NASA, оно выглядит как дельта — место, где река впадала в озеро примерно 3,7 миллиарда лет назад. Именно там ученые планируют разыскать предполагаемые останки древних марсианских микробов.

Ранее марсоходу Perseverance удалось успешно добыть первый образец планетарного грунта на Марсе.