Путин: в России мобилизовано 318 тысяч человек, из которых 49 тысяч уже выполняют боевые задачи

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Президент России Владимир Путин заявил, что в России мобилизовано 318 тысяч человек. Из них 49 тысяч уже выполняют боевые задачи. По словам Путина, большинство еще занимается подготовкой.

«Почему 318? Потому что добровольцы. Количество добровольцев - оно не сокращается. Из них сорок девять тысяч, по-моему, находятся уже в войсках, выполняют боевые задачи», — сказал президент, передает «Интерфакс».

Напомним, Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября, спустя семь месяцев после начала спецоперации на Украине.

Накануне президент подписал указ о единовременной выплате 195 тысяч рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ.