В Кремле заявили, что указ президента РФ о завершении призыва в рамках частичной мобилизации не нужен

Указ президента от 21 сентября об объявлении в России частичной мобилизации полностью выполнен, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Отдельного указа президента России Владимира Путина о завершении призыва в рамках частичной мобилизации не требуется, к такому выводу пришли специалисты государственного правового управления в администрации главы государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент сказал, что он посоветуется с юристами, с правовиками. Сообщаем — указ не нужен. На этот счет у нас есть заключение государственного правового управления в администрации президента», — сказал он.

По словам Пескова, «точка поставлена, частичная мобилизация завершена». Телеграммы по поводу остановки раздачи повесток разосланы министерством обороны в военкоматы, уточнил представитель Кремля. Он также добавил, что указ от 21 сентября о частичной мобилизации, в котором шла речь о призыве до 300 тысяч человек, выполнен.

Ранее о завершении мероприятий частичной мобилизации в России по предложению министерства обороны заявил Путин. Он пообещал проконсультироваться с юристами по поводу того, требуется ли в связи с этим дополнительный указ.