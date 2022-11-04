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Wall Street Journal: на Западе договорились об условии для потолка цен на нефть из РФ

Анна Назайкина
13:18 04.11.2022
Как утверждается, каждая партия российской нефти, перевозимая по морю, будет подпадать под ограничение цены только тогда, когда она впервые продается покупателю на суше.
Wall Street Journal: на Западе договорились об условии для потолка цен на нефть из РФ
© Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
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Соединенные Штаты, а также их союзники пришли к договоренностям о том, когда на российскую нефть будет устанавливаться предельная стоимость, так называемый потолок цен. Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

«США и их союзники решили, что каждая партия российской нефти, перевозимая по морю, будет подпадать под ограничение цены только тогда, когда она впервые продается покупателю на суше, что означает, что повторные продажи той же нефти не должны будут подпадать под ограничение», - говорится в материале.

Накануне появились первые сообщения о том, что страны «большой семерки» и Австралия договорились ввести фиксированную цену на черное золото из России. Как передавало агентство Reuters, окончательное решение по потолку цен будет принято позже, но в текущем месяце.

Ранее издание «Хуаньцю шибао» писало, что французский президент Эммануэль Макрон «открыл огонь» по Вашингтону, уличив США в том, они сильно завышают экспортные цены на энергоносители.

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