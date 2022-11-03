СМИ: Макрон «открыл огонь» по США из-за цен на энергоносители

Напомним, что в конце октября французский президент возмутился двойными стандартами Вашингтона в вопросе цен на голубое топливо.

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Французский лидер Эммануэль Макрон «открыл огонь» по Соединенным Штатам, уличив Вашингтон в том, что экспортные цены на энергоносители в США сильно превышают внутренние, пишет «Хуаньцю шибао».

«Вашингтон воспользовался энергетическим кризисом на континенте и нарастил экспорт газа и нефти до небывалых объемов», - говорится в тексте публикации.

Именно поэтому в Европе убеждены, что Соединенные Штаты «грабят их во время пожара», утверждает автор материала.

«Мы не можем принять того факта, что американские партнеры продают нам СПГ в четыре раза дороже, чем своим компаниям. Мы не должны позволить США установить экономическое господство за счет Европы», - приводятся слова главы Минфина Франции Брюно Ле Мэра.

В конце октября французский президент возмутился двойными стандартами Вашингтона в вопросе цен на голубое топливо. Макрон заявил, что планирует поднять эту тему во время предстоящего визита в США в декабре.