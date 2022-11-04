Шольц в Пекине призвал Китай повлиять на Россию

По словам канцлера ФРГ, он поднял тему Украины во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

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Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Пекин заявил, что Китай должен повлиять на Россию по вопросу Украины. Таким мнением он поделился на совместной пресс-конференции с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

«Важно, чтобы Китай оказал свое влияние на Россию», — цитирует Шольца РИА Новости.

По словам канцлера, он поднимал эту тему во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Канцлер ФРГ находится в Пекине с коротким визитом. Шольц стал первым представителем страны G7, который посетил Китай за последние три года.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял об изменении позиции канцлера по отношению к РФ. Шольц, по его словам, теперь якобы считает, что с Россией надо находить общий язык.