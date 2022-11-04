Си Цзиньпин не пожал руку Шольцу на встрече в Пекине

Канцлер Германии находится в Китае с коротким визитом, в ходе которого планируется обсудить экономическое сотрудничество двух стран.

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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Пекине не стал пожимать ему руку из-за коронавирусных ограничений. При этом Си Цзиньпин встретил Шольца без маски, пишет Welt.

Канцлер находится в Пекине с коротким визитом, в ходе которого лидеры обсудят развитие экономические отношения, а также вопросы, по которым у них «разные точки зрения». Шольц стал первым представителем страны G7, который посетил Китай за последние три года.

Си Цзиньпин в начале разговора с Шольцем отметил, что такие влиятельные страны как Китай и Германия должны укрепить свое сотрудничество в эпоху перемен. Канцлер, в свою очередь, отметил, что их встреча проходит в напряженные времена, когда создаются угрозы для «мирового порядка, основанного на правилах».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что позиция Шольца по отношению к России изменилась. Канцлер якобы считается, что с РФ необходимо искать общий язык.