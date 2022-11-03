Эрдоган заявил об изменении позиции Шольца в отношении России

Турецкий лидер также отметил, что решающее значение в устранении проблем на международной арене имеет «дипломатия лидеров».

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц изменил свою позицию по отношению к России и теперь считает, что необходимо найти точки соприкосновения.

«Канцлер Германии Шольц, занимавший месяц назад совершенно иную позицию в отношении Путина, изменил свое отношение к России, подчеркнув необходимость найти общий язык», - приводит слова Эрдогана газета Daily Sabah в своем Twitter-аккаунте.

Турецкий лидер также отметил, что решающее значение в устранении проблем на международной арене имеет «дипломатия лидеров».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что местом газового хаба в Турции, который ранее предложила создать Россия, может стать Тракья. Он добавил, что министерство энергетики Турции приступило к соответствующей работе с российской стороной.