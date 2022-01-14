Лавров рассказал подробности визита Путина на Олимпиаду в Пекин

Российский президент Владимир Путин планирует посетить открытие зимней Олимпиады в Пекине и провести переговоры с главой Китая Си Цзиньпином. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам 2021 года.

Лавров уточнил, что сейчас идет подготовка официального российско-китайский саммита.

По словам руководителя российского дипломатического ведомства 4 февраля лидер РФ поприсутствует на церемонии открытия Олимпийских игр, после чего состоятся полноформатные переговоры на высшем уровне.

Общение лидеров РФ и Китая будет строиться вокруг всего спектра отношений, готовятся решения, которые помогают наращивать взаимодействие двух стран, добавил министр.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что первой международной поездкой Путина в 2022 году станет визит в Пекин на открытие зимних Олимпийских игр.