Россия и Китай ожидают рекордно высокого товарооборота в $140 млрд

Российская Федерация и Китай по итогам уходящего года ожидают рекордный для отношений стран товарооборот в 140 миллиардов долларов. Об этом заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

«С января по ноябрь 2021 года объем китайско-российской торговли составил 130,4 миллиарда долларов США, увеличившись на 33,6%», - рассказал дипломат в беседе с РИА Новости.

Ханьхуэй добавил, что данные показатели – рекордно высокие для России и Китая, и по итогам года объем товарооборота между странами должен совершить прорыв, превысив 140 миллиардов долларов в годовом исчислении. Дипломат также напомнил, что с 2000 года объем двусторонней торговли между РФ и КНР вырос в 14 раз.

Такой рост стал возможен благодаря качеству и количеству сотрудничества между странами. Сейчас торговля КНР и РФ развивается по «Дорожной карте по высококачественному развитию китайско-российской торговли товарами и услугами». Этот документ, созданный министерством коммерции Китая и министерством экономического развития России, содержит план по достижению новой цели – 200 миллиардов долларов товарооборота.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем Китая Си Цзиньпином назвал отношения РФ и КНР настоящим образцом в XXI веке. Кроме того, Путин подчеркнул, что рассчитывает на личную встречу в феврале 2022 года в Пекине, главы двух государств договорились о проведении переговоров и совместном участии в церемонии открытия зимней Олимпиады.