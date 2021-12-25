Песков рассказал о поездке Путина в Пекин на открытие Олимпиады

Пока единственной запланированной поездкой в 2022 году у президента России Владимир Путин является визит в Пекин на открытие зимних Олимпийских игр. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«До Пекина пока ничего не запланировано. Это первая будет в следующем году поездка. Но зато будут разные международные контакты у нас в России», - цитирует РИА Новости слова Пескова.

В ходе итоговой пресс-конференции российский президент назвал решение США и ряда других стран бойкотировать Олимпиаду в Пекине ошибочным. Он подчеркнул, что задача спорта - объединять людей.