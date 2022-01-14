Лавров оценил эффективность миротворческой операции в Казахстане

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что повторения опыта миротворческой операции в Казахстане не будет, однако нужно быть готовыми. Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам 2021 года.

Ситуация в Казахстане показала, что усилия, которые принимались в последние года по созданию миротворческого потенциала, оказались эффективными и востребованными, отметил Лавров.

«Я очень надеюсь, что больше не придется этот опыт применять, но надо держать порох сухим, если русскую пословицу применить. Не дай бог, что-то такое же случится, хотя мы делаем все необходимое, чтобы это предотвратить, в том числе, по линии соответствующих структур ОДКБ, но не дай бог, что-то случится, конечно, мы должны быть готовы», - сказал он.

Глава МИД также добавил, что потенциал миротворческого контингента доказал свою дееспособность всему миру, а скорость развертывания подразделений, которые прибыли на помощь Казахстану по просьбе президента этой страны, «была, конечна, оценена всеми под достоинству».

Ранее руководитель миротворческими силами ОДКБ в РК и командующий ВДВ России Андрей Сердюков объявил об успешном завершении операции в Казахстане. После выполнения миссии контингент начал возвращаться в места постоянной дислокации.