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Южная Корея подняла истребители после обнаружения в небе 180 самолетов КНДР

Анна Касаткина
12:32 04.11.2022
Северокорейские самолеты пролетели над внутренними районами страны и рядом с побережьем, не приближаясь к границе между республиками.
Южная Корея подняла истребители после обнаружения в небе 180 самолетов КНДР
© Фото: Yuriko Nakao, AFLO, GlobalLookPress
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Южная Корея подняла в воздух около 80 истребителей-невидимок, в том числе F-35A, в ответ на активность авиации КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на данные южнокорейских военных.

По информации Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, КНДР подняла в воздух 180 самолетов, в том числе бомбардировщики. Они пролетели в небе над внутренними районами страны, а также рядом с западным и восточным побережьями, не приближаясь к границе. При этом бомбардировщики выполнили стрельбы ракетами «воздух-земля».

«В ответ ВВС Южной Кореи мобилизовали около 80 истребителей, включая F-35A», — передает издание.

В среду, 2 ноября, Южная Корея выпустила три ракеты класса «воздух-земля» в сторону Пхеньяна в ответ на пуски КНДР. За день до этого КНДР обвинил США и их союзников в подготовке сценария ядерной войны против Северной Кореи. В МИД страны обратили внимание на непрерывные военные учения, которые проводят Соединенные Штаты совместно с Южной Кореей, и обвинили своих геополитических противников в превращении Корейского полуострова в горячую точку.

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