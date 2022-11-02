Южная Корея запустила в сторону Пхеньяна три ракеты класса «воздух-земля»

© Фото: Benoit Doppagne, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress

Южная Корея выпустила три ракеты класса «воздух-земля» в сторону Пхеньяна в ответ на пуски КНДР. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейских военных.

Баллистическая ракета КНДР в среду, 2 ноября, упала в море в менее чем 60 километрах от побережья Южной Кореи, за пределами ее территориальных вод, но вблизи спорной морской границы между двумя странами. Всего Северная Корея выпустила три ракеты малой дальности.

Южнокорейские военные пообещали «быстрый и решительный ответ» на провокацию, после чего выпустили в северном направлении собственные баллистические ракеты.

Накануне Северная Корея обвинила США и их союзников в подготовке сценария ядерной войны против КНДР. В МИД страны обратили внимание на непрерывные военные учения, которые проводят Соединенные Штаты совместно с Южной Кореей, и обвинили своих геополитических противников в превращении Корейского полуострова в горячую точку.