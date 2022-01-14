Лавров назвал появление баз США на Азовском море «красной линией»

Глава МИД РФ Серей Лавров считает неприемлемой возможность вступления Украины в Североатлантический альянс. Соответствующее заявление руководитель российского дипломатического ведомства сделал в ходе пресс-конференции по итогам 2021 года.

Лавров подчеркнул, что для России появление альянса рядом с границами страны является «красной линией». Второй «красной линией» министр охарактеризовал возможное размещение американских ударных вооружений и военных баз на Азовском море, даже если Киев не станет часть НАТО.

Глава МИД РФ добавил, что Россия не пыталась играть в какие-то игры, когда выдвигала Западу предложения по безопасности.

«Мы категорически не приемлем появления прямо на наших границах Североатлантического альянса, тем более с учетом того курса, который проводит украинское руководство, и прежнее, и нынешнее, к сожалению. Более того, это красные линии по-настоящему, и они это знают», - заявил Лавров.

По мнению министра, в мире накапливается конфликтный потенциал, и такому развитию событий способствуют страны Запада.