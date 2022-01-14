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Лавров заявил, что НАТО искусственно заманивает в свои ряды Украину

Анна Назайкина
11:20 14.01.2022
Трактование альянсом своих политических обязательств о нерасширениии на восток является «неприемлемой и ущербной», заявил глава МИД РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МИД РФ
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Североатлантический альянс продолжает заниматься заманиванием в свои ряды Украины и скандинавских стран, чтобы искусственно расширить НАТО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Не прекращаются попытки искусственно расширять состав Североатлантического альянса, втягивать туда Украину, в частности. Недавно прозвучали достаточно интересные заявления от руководства НАТО о том, что и скандинавские страны, которые не являются членами Североатлантического альянса, будут приветствоваться. То есть такое искусственное заманивание, искусственное расширение этой структуры», - сказал министр.

Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что трактовка альянсом своих политических обязательств о нерасширениии на восток является «неприемлемой и ущербной».

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона не пойдет на уступки по вопросам стратегической безопасности. Он также отметил, что главной задачей российской стороны являются получение гарантий неразмещения вооружений у границ РФ и нерасширения НАТО на восток.

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