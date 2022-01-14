Лавров заявил о накоплении конфликтного потенциала в мире

В мире накапливается конфликтный потенциал и страны Запада способствуют такому развитию событий. Об этом на пресс-конференции по итогам 2021 года заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Всем понятно что ситуация не улучшается, накапливается конфликтный потенциал. Западные коллеги в решающей степени способствуют такому негативному развитию событий», - сказал он.

По словам Лаврова, западные партнеры «взяли курс на подрыв архитектуры международных отношений, которые базируются на Уставе ООН», а также пытаются подменить международное право своими правилами и заставить всех выстраивать новый миропорядок.