Лавров заявил о накоплении конфликтного потенциала в мире
По словам главы МИД РФ, западные партнеры взяли курс на подрыв архитектуры международных отношений.
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В мире накапливается конфликтный потенциал и страны Запада способствуют такому развитию событий. Об этом на пресс-конференции по итогам 2021 года заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Всем понятно что ситуация не улучшается, накапливается конфликтный потенциал. Западные коллеги в решающей степени способствуют такому негативному развитию событий», - сказал он.
По словам Лаврова, западные партнеры «взяли курс на подрыв архитектуры международных отношений, которые базируются на Уставе ООН», а также пытаются подменить международное право своими правилами и заставить всех выстраивать новый миропорядок.