Астроном назвал довольно большим летящий к Земле «потенциально опасный» астероид

Диаметр астероида 7482 (1994 PC1), который подлетит к Земле во вторник, 18 января, довольно внушительный для небесных тел в околоземной орбите, по этой причине к нему уделяется пристальной внимание. Об этом «Звезде» рассказал заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

«Размер у него (астероида – прим. ред.) действительно довольно большой, видимо, поэтому он и привлек к себе внимание, километровых астероидов рядом с Землей существенно меньше, чем, например, тел размером с челябинское. <…> Для околоземной области и километр – это достаточно много, и кроме того, километр – это тело, столкновение с которым нам сулит очень крупные неприятности, поэтому они и привлекают к себе внимание», - указал специалист.

Однако он заверил, что никаких угроз Земле астероид 7482 не несет, потому что его орбита известна очень хорошо благодаря хорошо изученным данным наблюдений за небесным телом.

«Он наблюдается очень давно, он был открыт в 1994 году, но после этого были обнаружены его изображения, которые случайно были сделаны за десятилетия до этого, что позволило с очень высокой точностью рассчитать его орбиту, и в ни в каком обозримом будущем столкновение с ним нам не угрожает, он просто пролетит мимо и все», - пояснил Вибе.

Наблюдать за приближением астероида непрофессионалам тоже вряд ли получится, добавил ученый. Ни невооруженным взглядом, ни при помощи маленького телескопа сближение с небесным телом видно не будет.

Астероид пролетит мимо Земли 18 января в порядка двух миллионах километров от планеты на скорости 70 тысяч километров в час. Согласно классификации NASA, небесное тело относится к «потенциально опасным».