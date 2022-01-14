NASA предупредило о приближении к Земле потенциально опасного астероида

Астероид 7482 (1994 PC1) диаметром порядка 1,1 километра подлетит к Земле во вторник, 18 января. Об этом говорится в опубликованных Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) данных.

Небесное тело пролетит в порядка двух миллионах километров от планеты на скорости 70 тысяч километров в час. В NASA называют астероид «потенциально опасным», хотя расстояние, на котором он пролетит, в несколько раз больше расстояния от Земли до Луны и реальной угрозы столкновения нет.

«Нет никакой известной угрозы со стороны какого-либо астероида, по крайней мере, в ближайшие 100 лет», - заверили в NASA.

Ранее ученые предупредили об опаснейшем астероиде Апофис, который подлетит к Земле 13 апреля 2029 года на расстояние орбит геостационарных спутников. Диаметр астероида составляет 393 метра, а вес - порядка 27 миллионов тонн.