В NASA предупредили о приближении к Земле километрового астероида

Гигантский астероид размером более километра несется в направлении Земли с огромной скоростью. Соответствующее предупреждение распространили специалисты NASA, назвавшие небесное тело потенциально опасным.

Исполинская космическая глыба со скромным названием 7482 максимально приблизится к нашей планете 18 января. Астероид класса «Апполон» пролетит на расстоянии менее 2 миллионов километров от Земли. Это примерно пять дистанций до Луны, пишет РИА Новости.

Космический странник был обнаружен в 1994 году. С тех пор за его перемещениями постоянно наблюдают, прогнозируя время и место следующего появления.