«Плацдарм» для эволюции: инфекционист объяснил опасность непривитых от COVID-19

Непривитые от коронавирусной инфекции служат «плацдармом» для дальнейшей эволюции вируса. В этом не сомневается главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов. В организме тех, кто по различным причинам проигнорировал призывы вакцинироваться, новый штамм COVID-19 имеет больше шансов на свое появление.

«Невакцинированный человек как бы плацдарм для эволюции вируса. Если человек вакцинирован, то шанс, что у него, вирус эволюционирует и передастся кому-то, гораздо ниже, потому что он может вообще не заболеть и не стать источником инфекции», - рассказал РБК Чуланов.

Главным способом свести к минимуму вероятность появления новых мутаций болезни инфекционист считает вакцинацию. С его слов, в привитой популяции вирус не может эволюционировать.

Впрочем, не все эксперты считают, что после омикрон-штамма коронавирусная инфекция продолжит свое существование в привычном виде. Врач-иммунолог Владислав Жемчугов, например, полагает, что «омикрон» станет последней мутацией ковида, после чего тот перейдет на другую популяцию. Новыми «хозяевами» COVID-19 могут стать грызуны, полагает специалист.