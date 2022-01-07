Гинцбург сообщил, когда окончится пандемия COVID-19
Это должно произойти в течение шести месяцев.
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Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург поделился мыслями, когда эпидемия коронавируса в России может подойти к своему завершению. По его мнению, для этого должно быть привитым не менее 70% населения страны.
«Если 70% населения привьем за 6 месяцев, то пандемия закончится, потом будем границы открывать, возвращаться к привычной жизни. А если вакцинация будет в час по чайной ложке идти, то будем считать волны до бесконечности», - приводит его слова РИА Новости.
Гинцбург также сообщил о важности ревакцинации . Для этого должно пройти минимум шесть месяцев после первой вакцинации.
Ранее он дал рекомендацию взрослым и подросткам о необходимости избегать тяжелых физических нагрузок в первые дни после вакцинации.