Гинцбург сообщил, когда окончится пандемия COVID-19

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург поделился мыслями, когда эпидемия коронавируса в России может подойти к своему завершению. По его мнению, для этого должно быть привитым не менее 70% населения страны.

«Если 70% населения привьем за 6 месяцев, то пандемия закончится, потом будем границы открывать, возвращаться к привычной жизни. А если вакцинация будет в час по чайной ложке идти, то будем считать волны до бесконечности», - приводит его слова РИА Новости.

Гинцбург также сообщил о важности ревакцинации . Для этого должно пройти минимум шесть месяцев после первой вакцинации.

Ранее он дал рекомендацию взрослым и подросткам о необходимости избегать тяжелых физических нагрузок в первые дни после вакцинации.