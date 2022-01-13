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Иммунолог спрогнозировал уход COVID-19 в другую популяцию после омикрон-штамма

Ян Брацкий
00:24 13.01.2022
По мнению врача-иммунолога Владислава Жемчугова, новым «хозяином» для коронавируса могут стать грызуны.
Иммунолог спрогнозировал уход COVID-19 в другую популяцию после омикрон-штамма
© Фото: Luz Garcia, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Новый омикрон-штамм коронавирусной инфекции скорее всего станет последней мутацией вируса перед его уходом в другую популяцию. Так считает врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«Будет напоследок такой штамм, который будет обладать сверхконтагиозностью. Это нужно вирусу для того, чтобы рассеяться по всей планете максимально. Этим он ищет нового хозяина, потому что коллективный иммунитет среди людей достиг такого уровня, что больше вирус не может на них размножаться», - приводит ТАСС заявление Жемчугова.

По мнению иммунолога, новым «хозяином» для вируса могут стать грызуны. В связи с тем, что дальнейших мутаций COVID-19, по мнению Жемчугова, не предвидится, врач призвал не вводить новых серьезных ограничений. Более легкий омикрон-штамм постепенно сам вытеснит опасные предыдущие варианты заболевания.

«Что касается "омикрона", есть, мне кажется, возможность никакие ограничительные меры больше не вводить, а дать ему свободно распространяться, потому что фактически этот вирус является естественной, живой вакциной. Он мощно распространяется, создает очень качественный иммунитет ко всем новым мутациям и обладает чрезвычайно малой летальностью, то есть он практически не убивает здоровых людей. Этим надо воспользоваться, но с умом», - рассказал эксперт.

Работая с новыми больными, заявил врач, необходимо выявлять недуг как можно раньше, использовать индивидуальный подход и амбулаторное лечение. Кроме того, свойства «омикрона» дают надежду на скорое завершение пандемии, выразил надежду Жемчугов.

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