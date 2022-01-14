Володин заявил о преимуществе России в диалоге с НАТО

РФ обладает оружием, которого нет ни у одного государство мира, одна Москва это преимущество в диалоге с Североатлантическим альянсом не использует. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

«У России есть оружие, которым не обладает ни одно государство мира, но она это преимущество в диалоге с Североатлантическим альянсом не использует», - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Напомним, что первое за два с половиной года заседание Совета Россия-НАТО прошло в среду, 12 ноября, в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе.

Ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш оценил значение диалога между Россией, США и НАТО. По его словам, данный вопрос является «критически важным».

Как отметил Гутерриш, обострение ситуации в текущих условиях могло бы стать катастрофой как для Европы, так и для всего мира. Гутерриш призвал все стороны создать условия для деэскалации.