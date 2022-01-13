Генсек ООН оценил значение диалога России и США с НАТО

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш оценил значение диалога между Россией, США и НАТО. Генсек назвал этот вопрос «критически важным».

«Все обеспокоены нынешней эскалацией напряженности… Диалог критически важен для снижения напряженности и избежания той или иной конфронтации», - цитирует ТАСС слова Гутерриша.

Как отметил генеральный секретарь ООН, обострение ситуации в текущих условиях могло бы стать катастрофой как для Европы, так и для всего мира. Гутерриш призвал все стороны создать условия для деэскалации.

Накануне в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. По итогам саммита замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что разговор получился достаточно откровенный, прямой и глубокий. Но, по его словам, НАТО понимает принцип неделимости безопасности избирательно.